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Ayvalık'ta Çanakkale Deniz Zaferi kutlandı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi. Ayvalık'taki etkinlikler Şehitler Cami'nde sabah namazı sonrası çorba ikramı ile başladı. Kutlamalar...

Ayvalık'ta Çanakkale Deniz Zaferi kutlandı
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi.
Ayvalık'taki etkinlikler Şehitler Cami'nde sabah namazı sonrası çorba ikramı ile başladı. Kutlamalar kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunumu yapıldı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki törene, Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, İlçe Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, Ayvalık Belediye Başkanı CHP'li Rahmi Gençer, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Albayrak, Ayvalık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Yakup Dinç, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Dayanışma ve Vakfı Ayvalık Temsilcilik Başkanı Mehmet Onuk, gaziler, şehit ve gazi yakınları, siyasi parti, meslek odaları ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile halk katıldı. Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Gazilerin Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Tören de birçok kişi de anıta çiçek bıraktı.
Şehitler için hazırlanan defteri imzalayan Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, yaptığı konuşmada, "Büyük milletler tarih boyunca kahraman evlatlarının omuzunda yükselmiş, onların vatan, millet ve mukaddesatlarına olan sadakat ve samimiyetleri ile büyük devletler ve imparatorluklar kurmuşlardır. İşte bizim milletimiz, büyük Türk milleti de tarihe böylesine büyük devletler ve imparatorluklarla birlikte eşsiz ve sayısız kahramanlıklar not ettirmiştir. Tarihin şafağından beri var olan bu büyük millet, onu ve tarihini bir kenara koyarak ne ilişkide olduğu devletlerin ne de dünyanın tarihini tam olarak yazmak mümkün değildir. Türk milletinin ve tarihinin bu büyüklük ve vazgeçilmezliğini sağlayan evlatlarının kahramanlıklarıdır. Çanakkale Zaferi işte bu sayısız kahramanlıklardan bir tanesidir" dedi. 

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