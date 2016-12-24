Ayvalık'ta açığa alınan öğretmen için imza kampanyası

BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'nde açığa alınan Eğitim-Sen Üyesi Halis Çalık için 'change.org' internet sitesinde imza kampanyası başlatıldı. Ayrıca basın açıklaması düzenlenerek, Çalık'ın göreve iadesi için çağrı yapıldı.Ayvalık'ta görev yapan öğretmenlerden Eğitim-Sen Üyesi Halis Çalık, açığa alındı. 6 yıl üst üste iyi sicil notu aldığı için kademe yükseltmesi verilen Halis Çalık'ın görevinden açığa alınmasına tepki gösterenler, 'change.org'da 'Halis Öğretmen Okuluna dönsün' başlıklı imza kampanyası başlattı. 2 günde 941 destekçiye ulaşan kampanyada toplanan imzaların Milli Eğitim Bakanlığı ve Ayvalık Kaymakamlığına gönderileceği öğrenildi. Bugün ise saat 13.00'te sendika binasında toplanan bir grup, Halis Çalık'a alkışlarla destek verdi. Edremit Eğitim-Sen Yürütme Kurulu ile birlikte Ayvalık'a gelen Eğitim-Sen Balıkesir Şube Başkanı Özgür Sarıbülbül, 29 Aralık 2015'te sendikalarının aldığı bir günlük grev dolayısıyla üyeleri Halis Çalık'ın açığa alınması ve onlarca Eğitim-Sen üyesine maaş kesim cezası verilmesini kınadıklarını söyledi.Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'teki DEAŞ'ın terör saldırısından Eğitim-Sen Ayvalık Temsilciliği Yürütme Kurulu Üyesi olan Halis Çalık'ın son anda kurtulduğunu hatırlatan Sarıbülbül, "Bu olayın siyasi sorumlularının ortaya çıkartılmasına yönelik dikkat çekmeye çalıştığı açıklamalarından dolayı kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almıştı. Ardından yine hepimizi derinden üzen, Güvenpark'ta askeri personelin evlerine gitmek için beklerken patlattığı bombalı araçla da onlarca askeri ve sivil vatandaşımızın hayatını kaybetmesinin ardından 13 Mart'ta terörün her türlüsünü lanetleyen ve kınayan ancak siyasi sorumluların da hesap vermesi gerektiğini söylenen basın açıklamasında attığı bir slogan nedeniyle siyasi parti aleyhine çalışmak fiilini işlediği gerekçesiyle kısa sürede bir kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almıştı. Bu saydığımız iki patlamada ve bundan önceki ve sonraki patlamalarda ülkemizde yüzlerce kişi hayatını kaybetmesine karşın, ülkedeki insanların güvenliklerini korumakla görevli siyasal iktidarlardan hiçbir istifa dahi olmamışken, üyemize mağduru da olduğu patlamadan sonra ceza vermekte hiçbir sakınca görmeyen idarenin tutumunu kamuoyunun vicdanlarına bırakıyoruz" dedi. Çalık'ın göreve iade edilmesi için çağrı yaptı.FOTOĞRAF