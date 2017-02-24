Ayvalık'ta 33 mülteci ile 5 organizatör yakalandı

BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'nde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 33 mülteci ile organizatör olduğu belirtilen 5 kişi polis tarafından yakalandı.Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, bir grup mültecinin umut yolculuğuna çıkacağının öğrenince, geçen çarşamba günü, Küçükköy Mahallesi Tek Ev Mevkii'nde operasyon yaptı. Gine, Suriye, Somali, Mali, Irak, Küba, Kongo, Eritre ve Fas uyruklu toplam 33 mülteci yakalandı. Organizatör oldukları belirlenen A.Ö., E.A., F.Ö., H.K. ve E.A. adlı 5 şüpheli de organizatör oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 2 minibüs, 1 hafif ticari araç ile 1 otomobil, 1 ruhsatsız tabanca ve 7 mermi, 8 can yeleği ve 1 şişme bot ele geçirildi. Mülteciler, işlemlerinin ardından emniyete teslim edildi. Organizatör oldukları belirtilen 5 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.FOTOĞRAF



