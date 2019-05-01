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Ayvalık'ta 1 Mayıs coşkuyla kutlandı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı. Ayvalık'ta, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri Öğretmen Evi önünden yürüyüşle başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda biten yürüyüş kutlamalarla...

Ayvalık'ta 1 Mayıs coşkuyla kutlandı
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı.
Ayvalık'ta, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri Öğretmen Evi önünden yürüyüşle başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda biten yürüyüş kutlamalarla devam etti. Buradaki kutlamalara, Kamu Emekçileri Sendikaları Federasyonu'na (KESK) bağlı Eğitim-Sen, Büro Emekçileri Sendikası, Eğitim-İş, Belediye-İş, DİSK'e bağlı Tüm Emekliler Sendikası (Emekli Sen), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Emeğin Partisi (EMEP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Demokratik Sol Parti (DSP), Yeşil Sol Parti, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi, Haziran Hareketi Ayvalık Tabiat Platformu, Öğrenci Fikir Topluluğu, Ayvalık Belediye Başkanı DP'li Mesut Ergin, Ayvalık Belediye Meclis üyeleri, Belediye-İş Balıkesir Şube Başkanı Yüksel Özden ve ilçe sakinleri katıldı.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalar, konuşmaların ardından Grup Bandista'nın şarkıları, dans, halay, alkış, ıslık ve zılgıtlarla sona erdi.

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