Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kıbrıs için harekete geçen STK'lar bildiri yayınladı
STK'lardan Kıbrıs bildirgesi
Bakan Işık: İncirlik Üssü, NATO üssü değil; yetki, Türkiye'dedir
Bakan Işık: İncirlik, NATO üssü...
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425 lira
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425...
Karşılıksız çeklerin tutarı 11 ayda 25.5 milyar liraya ulaştı
Karşılıksız çeklerin tutarı 25.5 milyar...

Ayvalık kent merkezinde kar sürprizi

BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'nde kent merkezinde, 2 yıl aradan sonra  dün akşam başlayan kar yağışı bugün de etkili oldu. Kent sokak ve caddeleri beyaza büründü. Ayvalık'ta dün akşam başlayan bu sabahta süren kar yağışı,...

Ayvalık kent merkezinde kar sürprizi
BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'nde kent merkezinde, 2 yıl aradan sonra  dün akşam başlayan kar yağışı bugün de etkili oldu. Kent sokak ve caddeleri beyaza büründü.
Ayvalık'ta dün akşam başlayan bu sabahta süren kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. En son 29 Aralık 2014'te yüzünü gösteren kar yağışı nedeniyle hava sıcaklığının eksi 3 dereceyi gösterdiği ilçede, kış şartları günlük hayatı olumsuz etkiledi. Ana arterde buzlanma sonucu maddi hasarlı trafik kazaları yaşandı. Çamlık Mevkii'nde belediye otobüsü kayarak yol kenarına çıktı. Vatandaşlar buzlanan yollarda yürümekte zorlanırken, düşerek yaralanan çok sayıda kişi hastaneye başvurdu.
Beyaza bürünen tarihi evlerin bulunduğu Ayvalık sokakları, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Kar yağışını sevinçle karşılayan vatandaşlar. Kartopu oynadı. Hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, beyaz örtünün tadını çıkardı.

FOTOĞRAF

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55