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Ayvalık'ın zarif misafirleri

BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi, uzun bir aradan sonra 6 kuğuyu misafir ediyor. Su yüzeyinin hemen üzerinde süzülen kuğular, kuş gözlemcilerinin ilgi odağı oldu. Turizmde yazın güneş- deniz- kum üçlüsüyle öne çıkan Ayvalık,...

Ayvalık'ın zarif misafirleri
BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi, uzun bir aradan sonra 6 kuğuyu misafir ediyor. Su yüzeyinin hemen üzerinde süzülen kuğular, kuş gözlemcilerinin ilgi odağı oldu.
Turizmde yazın güneş- deniz- kum üçlüsüyle öne çıkan Ayvalık, kış aylarında sakin yaşamıyla dikkat çekiyor. Flamingo, maskeli ötleğen, balıkçıllar ve gümüş martının da aralarında bulunduğu yaklaşık 270 kuş türünün görülebildiği Ayvalık, bu yıl uzun bir aradan sonra tekrar kuğuları misafir etti. Ayvalık Kuş Gözlem Topluluğu, kente yolu düşen 6 kuğuyu görüntüledi. Topluluk üyeleri, en son 2006 yılında Küçükköy- Badavut mevkiinde 2 kuğu görüldüğünü, o zamandan bugüne Ayvalık'ta hiç kuğu gözlem ya da fotoğraf kaydı bulunmadığını söyledi. Bu yılın ilk günlerinde Sarımsaklı- Şeytan Sofrası yolu üzerindeki sulak alanda görülen kuğular, sıfırın altında 6'ya ulaşan soğuk havalarda buzlanan sulak alanda bulundukları küçük bölgeden ayrılmadı.

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