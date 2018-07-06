Ayvalık'a tersine turist akını

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), ()- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi, döviz kurundaki artış nedeniyle Yunanistan'ın Midilli Adası'ndan gelen Yunan turistlerin akınına uğruyor. Günübirlik gelip pazar filelerini dolduran Yunan turistler, esnafın yüzünü güldürdü. Ayvalık Jale Turizm'in sahibi Fatih Jale, alışverişe gelen Yunan turistlerin, kişi başı 500 ile 1000 Euro arasında para bıraktığını söyledi.

Türklerin yurt dışı tatillerinde ilk tercihi olan Yunan adalarına geçiş, bu yıl döviz kurundaki artış nedeniyle yüzde 50 azaldı. Türk Lirası'nın Euro karşısındaki değer kaybı, turist akışını tersine çevirdi. Yunan vatandaşların Türkiye'ye olan ilgisi arttı. Geçen yıllara göre, Yunanistan'a yapılan feribot sefer sayılarında düşüş yaşanırken, Yunan adalarından yapılan seferlerde artış oldu. Türk lirasının değer kaybını fırsat bilen Yunan turistler alışveriş için de Türkiye'ye gelmeye başladı.

YUNAN TURİSTLERİN TERCİHİ AYVALIK

Midilli Adası'ndan günübirlik Ayvalık'a gelen Yunan turistler, semt pazarlarını dolduruyor. Turistler, pazar filelerini doldurup, akşam tekrar Midilli'ye dönüyor.

Jale Turizm'in sahibi Fatih Jale, son dönemde Euro’daki yükseliş nedeniyle Yunan turistlerin Ayvalık'a ilgisinin arttığını söyledi. Sabah Midilli'den Ayvalık'a gelen Yunan turistlerin akşama kadar alışveriş yaptığını belirten Fatih Jale, "Yunan turistler elleri dolu olarak Midilli'ye dönüyor. Euro'daki artış nedeniyle alışveriş için ilçeyi tercih eden Yunan turistler, kişi başı 500 ile 1000 Euro arası para bırakmaya başladı. Böyle devam ederse, Yunan turistler, Ayvalık ekonomisine büyük katkı sağlayacak" dedi.

Ayvalık'taki sezonun iyi başladığını belirten pazar esnafı ise Yunanı turistlerin ilgisinden memnun olduklarını belirtti.



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