Ayvalık'a 8 bin Alman turist müjdesi

AYVALIK Belediye Başkanı CHP'li Rahmi Gençer, kültür turu kapsamında turizm sezonu dışındaki Eylül ve Mayıs ayları arasında 8 bin Alman turistin ilçeye gelerek, 2'şer gün konaklayacağı müjdesini verdi.Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Ayvalık ilçesine, 1990’lı yıllara kadar yoğun ilgi gösteren Alman turistler, 90’lı yılların ortasından itibaren daha çok İstanbul, Marmaris ve Antalya olmak üzere farklı bölgeleri tercih etmeye başladı. Alman turistleri tekrar Ayvalık’a çekmek isteyen Ayvalık Belediyesi, Berlin ITB Fuarı'na katıldı. Burada bir tur şirketiyle yapılan görüşme sonucunda, Ayvalık’a 8 bin Alman turist gelmesi konusunda görüş birliğine varıldığını açıklayan Ayvalık Belediye Başkanı CHP’li Rahmi Gençer, “İlk etapta 8 bin Alman turist kültür turu kapsamında ilçemize gelecek. Ayvalık turizmine hareket kazandıracak. Zamanla turist sayısı garantilenmiş bu rakamın üzerine çıkacaktır. Bu bir fırsat, değerlendirmemiz lazım” dedi.‘AYVALIK'TA SEZON UZAYACAK’Ayvalık’ta turizm sezonunun daha zayıf olduğu Eylül ve Mayıs ayları arasında Alman turistlerin geleceğini söyleyen Belediye Başkanı Rahmi Gençer, turistlerin 2'şer gün ilçede konaklama yapacaklarını belirtti. Bu sayede sezonun uzayacağını ve Ayvalık turizmine hareket geleceğini belirten Gençer, “Ayvalık çok geniş bir hazine. Bizim amacımız Ayvalık’ı tanıtıp esnafımızın daha fazla kazanç sağlamasını sağlamak olacak. Ayvalık’ın hep söylenen sıkıntısı sezonunun sadece yaz mevsimi içinde olmasıydı. Bu başlangıcı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Turizmcilerle birlikte esnafa da çok iş düşüyor. Biz eğer iyi ağırlar ve turizmi daha iyi sunabilirsek başarılı oluruz. Turizm altyapısı dediğimiz esnaf bilgisi, lokanta, kafeleri ve özgünlüğünü korumuş bir Ayvalık olarak biz buna hazırız. Şimdi Anadolu turu içinde sadece 2 gün kalınıyor ama daha sonrası Ayvalık’ın UNESCO yolunda olduğunu takip eden Avrupalılar buraya gelirler, buranın kültürünü yaşayıp giderler” dedi.‘HAFTADA 250 TURİST GETİRMEYİ PLANLIYORUZ’Ayvalık’ta 2 otelde 2 gün konaklama yapılacağını söyleyen Merke Turizm sahibi Ekrem Dişçi ise, “Türkiye’nin aleyhine çok yazılar çıkıyordu Almanya’da ama Almanlar politikayı bir kenara bıraktılar. ‘Biz tatilimizi yapmak istiyoruz. İyi zaman geçirmek istiyoruz’ diyenler vardı. Ancak Türkiye’yi sunan tur operatörleri yoktu. Bu noktada biz tur operatörlerini ikna ettik. Bunlar 600 bine ulaşan üyelerine tur sunacaklar. Haftada 250 kişi getirmeyi planlıyoruz. Öğleden önce gelip, insanlara vakit vereceğiz. Alışveriş yapsınlar, insanlarla kaynaşsınlar. Bunu sağlayacağız. Ertesi gün Truva’ya gidip tekrar Ayvalık’a dönüş yapılacak. 8 bin Alman turist getireceğiz, 16 bin konaklama yaptıracağız. En çok ağrılık verdiğimiz bölge Ayvalık olacak” dedi.

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