Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

Ayvacık’ta deve güreşi heyecanı yaşandı

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçe Belediyesi tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Deve Güreşi Festivali'nde; Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden gelen 200 deve kıyasıya güreşti. Ayvacık panayır yeri alanındaki Güreş Arenası’nda yapılan deve...

Ayvacık’ta deve güreşi heyecanı yaşandı
ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçe Belediyesi tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Deve Güreşi Festivali'nde; Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden gelen 200 deve kıyasıya güreşti.
Ayvacık panayır yeri alanındaki Güreş Arenası’nda yapılan deve güreşlerine, Çanakkale’nin yanı sıra, Balıkesir, Muğla, Aydın, Denizli, Antalya ve İzmir’den bölgelerinin ünlü develeri katıldı. Yaklaşık 200 devenin katıldığı güreşlerde, Ayvacık Belediye Başkanlığı Kupası’nda final mücadelesi yaparak derece alan 'Kanka' ve 'Karaali' isimli develerin sahiplerine, kupalarını Ayvacık Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Ünal Şahin verdi.
Başkan Şahin, Ayvacık ilçesinde Osmanlı Devleti döneminde 18’inci yüzyılda 2 bine yakın devenin bulunduğunu ifade ederek, “Ayvacık’ın devecilik kültürü eski yıllara dayanıyor. Bu kültürel etkinliğin ikincisini düzenledik. Yoğun bir katılımın olması da bizleri sevindirdi. Bu tür kültürel etkinlikleri sürdürmek istiyoruz” dedi.
Kupa güreşlerinin ardından Ayvacık Güreş Arenası’nda, Suriye'nin Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Operasyonu’nda şehit düşen askerler için dualar da edildi.
Yaklaşık 10 bin kişinin izlediği deve güreşleri heyecanlı ve renkli görüntülere sahne oldu. Güreşleri izleyenler arasında AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider de yer aldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314