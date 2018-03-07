Ayvacık’ta 4 büyüklüğünde deprem

BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, merkez üssü Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem kaydetti. Aynı deprem, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından önce 3.9 büyüklüğünde açıklandı, ardından 3.7 olarak revize edildi.Çanakkale’de bu akşam saat 19.02’de bir deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünü Ayvacık ilçesi olarak açıkladı. Yüzeyden 7.01 kilometre derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğü 4 olarak açıklandı.Kandilli Rasathanesi aynı depremin merkez üssünü Ezine ilçesi Tavaklı İskelesi açıkları, büyüklüğünü ise 3.9 olarak açıkladı. Ancak daha sonra veriyi revize ederek depremin büyüklüğünü 3.7 olarak değiştirdi.Deprem bölgede hafif şekilde hissedildi. Yapılan araştırmada ise herhangi bir can ya da mal kaybına rastlanmadı.Ayvacık’ta geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki yapılarda hasara yol açmıştı.

FOTOĞRAFLI