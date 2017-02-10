Ayvacık, yine 5 büyüklüğünde depremle sallandı (2)

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

AFAD verilerine göre Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde bugün saat 11.55'te meydana gelen 5 büyüklüğünde deprem, bir marketin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Ayvacık'ın Gülpınar Köyü'ndeki marketin kamerasına yansıyan o görüntülerde; sarsıntı sırasında rafların sallandığı; paspas yapan market sahibinin annesinin dışarı çıktığı görüldü. Marketin ön tarafındaki caddeyi gösteren kamerada ise panikle soğa çıkıp yol kenarında toplanan vatandaşlar görüldü. Bir diğer marketin güvenlik kamerasında, 2 müşterinin depremi hissedince korkuyla dışarı çıktığı gözlendi.