Ayvacık ve Akhisar'da deprem

İZMİR, () - ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde 3.4., Manisa'nın Akhisar İlçesi'nde ise 3.5 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre; Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'ne bağlı Gülpınar'da, bugün saat 08.08'de, yerin 5.8 kilometre derinliğinde ve 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yine enstitünün verilerine göre; Manisa'nın Akhisar İlçesi'ne bağlı Yatağan'da bugün saat 08.21'de, yerin 9.3 kilometre derinliğinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Her iki depremde de ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına bağlı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise Akhisar'daki depremin büyüklüğünü 3.6, Ayvacık'taki depremi ise 3.5 olarak açıkladı.