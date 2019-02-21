Ayvacık'taki deprem Türkiye'nin batısını salladı, ilçede okullar tatil/ Ek fotoğraf
21 Şubat 2019 Perşembe 10:06
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