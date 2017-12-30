Ayvacık'ta yağmur yaşamı olumsuz etkiledi

İpek GÜNEY/AYVACIK(Çanakkale), ()- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde 2 günden bu yana devam eden kuvvetli sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Ayvacık-Behramkale karayolunda çökme meydana geldi. İlçe merkezinde 2 evi su bastı.

Ayvacık’ta dün sabah başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağış gece saatlerinde etkisini arttırdı. Bugün de gün boyu devam eden sağanak yağış ilçede yaşamı olumsuz etkiledi. Yollarda büyük su birikintileri oluştu, çok sayıda kişi ve araç sürücüleri oluşan su birikintileri nedeniyle zor durumda kaldı.

Yağış nedeniyle Ayvacık-Behramkale karayolunda çökme meydana geldi. Çökme sebebiyle ulaşımda aksamalar görüldü. Karayolları ve Ayvacık Belediyesi ekipleri sabah saatlerinden itibaren ulaşımın aksamaması için yoğun çaba harcadı. Çökme görülen yola dolgu yapılarak yol trafiğe açıldı. Ayvacık-Behramkale yolu üzerine düşen kayalar ve toprak birikintileri karayolları ve Ayvacık Belediyesi ekiplerince temizlendi.

Yağış nedeniyle ilçe merkezinde Hamdibey Mahallesindeki bodrum katta oturan iki ailenin evini su bastı.

FOTOĞRAFLI