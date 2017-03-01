Ayvacık'ta sarsıntılar sürüyor

İpek GÜNEY/AYVACIK (Çanakkale), () - ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi merkezli deprem fırtınası, küçük sarsıntılarla sürerken, bölge halkını tedirgin etmeye devam ediyor.

Ayvacık İlçesi'nde geçen 6 Şubat Pazartesi sabahı meydana gelen Richter Ölçeği'ne göre 5.3 büyüklüğündeki deprem ile başlayan sarsıntılar, bölgedeki bazı köylerde bulunan yapılarda hasara yol açmıştı. Bugüne kadar bölgede üçü 5.3, biri 5.2 ve biri de 5 büyüklüğünde depremler oldu. Ayrıca, yüzlerce küçük sarsıntı meydana geldi.

Geçen zamana rağmen bölgedeki sarsıntılar sona ermedi. Bugün saat 02.27'de, yerin 7.13 kilometre derinliğinde ve 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden sonra saat 10.48'e kadar en büyüğü 3.7, en küçüğü 2.9 arasında değişen 149 artçı sarsıntı daha oldu. Sarsıntılar, yaşadıkları korkuyu atlatmak isteyen bölge sakinlerinde yine tedirginliğe neden oldu.

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