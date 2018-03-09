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Ayvacık'ta kamyonet kasasında 24 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 24 kaçak, kamyonet kasasında yakalandı. Yasa dışı geçişlere karşı yol kontrollerini sıklaştıran Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na...

Ayvacık'ta kamyonet kasasında 24 kaçak yakalandı
ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen 24 kaçak, kamyonet kasasında yakalandı.
Yasa dışı geçişlere karşı yol kontrollerini sıklaştıran Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, ilçenin Korubaşı köyü girişinde şüphelendikleri 16 SRR 01 plakalı kapalı kasa kamyoneti durdurdu. Yapılan aramada, kamyonetin kasasında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye ve Afganistan uyruklu 24 kaçak yakaladı. Kamyon şoförü Y.G. ile yanında bulunan bir kişi gözaltına alındı.
Minibüsle İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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