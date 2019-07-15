Ayvacık'ta, ilkokul arkadaşları 58 yıl sonra buluştu

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesindeki Çankaya İlkokulu’nun 1961 yılı mezunları, bir araya geldi. Uzun zaman aradan sonra 5 yıl önce ilk kez buluşan ve geleneksel hale getirilen buluşmaların bu yıl 5’incisi düzenlendi.Ayvacık Çankaya İlkokulu’ndan 1961 yılında mezun olan Remzi Kolonkaya (69), ilkokul arkadaşlarını bulmak için harekete geçti. Sosyal medya üzerinden birbirini bulan ilkokul arkadaşları, 5 yıl önce ilk kez ilçede buluştu. Sonrasında ise bunu geleneksel hale getiren ilkokul arkadaşları her yıl buluşup, ilçede çocukluklarında oynadıkları sokaklarda, caddelerde, park alanlarında ve panayır yerinde bir araya gelip hasret gideriyor.Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Çanakkale gibi şehirlerden gelen mezunlar bu yılki 1960-1961 yılı Çankaya İlkokulu mezunları buluşmasına katıldı. 58 yıl sonra yeniden buluşmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Remzi Kolonkaya, “Yeniden buluşmak heyecan verici. Aramızda vefat edip aramıza katılamayan arkadaşlarımız da var. 10 kadar ilkokul mezunu arkadaş bugün Ayvacık’ta buluştuk” dedi.İlkokul yıllarında çocukluklarının geçtiği yerlerde zaman geçirdiklerini ifade eden Kolonkaya, “Buluşmamızdan sonra çocukluğumuzun geçtiği yerlerde zaman geçiriyoruz. Çelik-çomak oynadığımız sokakları gezeceğiz ve macun yediğimiz yerlere gideceğiz. 55 yıldır görmediğimiz bir arkadaşımız da bugün Ankara’dan gelerek aramıza katıldı. Tabi burada ilkokul arkadaşlarımızın değişimini görmek, bu zamana kadar neler yaşadığını duymak bizi mutlu ediyor. Yılda bir kez buluşuyoruz. Çocukluğumuzu da yaşıyoruz” dedi.Yıllar sonra sınıf arkadaşlarıyla beraber olmanın çok heyecan ve mutluluk verici olduğunu ifade eden Hayriye Yücel de, “Yıllar sonra arkadaşlarımla birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Çocukluğum burada geçti. Hepimiz kocaman insanlar olduk. Birlikte olmak çok güzeldi. İnşallah seneye de görüşeceğiz” dedi.

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