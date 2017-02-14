Ayvacık'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'ne bağlı Küçükkuyu Beldesi'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Küçükkuyu Beldesi'nde seyir halinde olan Murat Tezgan yönetimindeki 10 E 0224 plakalı otomobil, beldeye bağlı Yeşilyurt Köprüsü yakınlarında, Şehmuz Tanrıverdi yönetimindeki 17 PE 354 plakalı otomobille karşılıklı çarpıştı. Kazada sürücüsü Murat Tezgan, aracındaki Ali Eren Ulut, Ahmet Özkaya, diğer sürücüsü Şehmuz Tanrıverdi ile yanındaki ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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