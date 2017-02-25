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Ayvacık'ta depremzedelere mobil çamaşırhane

İpek GÜNEY/AYVACIK (Çanakkale), () - ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde 6 Şubat'ta meydana gelen 5.3 büyülüğündeki depremin ardından Yukarıköy, Tuzla ve Gürpınar Köyü'ne Türk Kızılayı tarafından mobil çamaşırhane kuruldu. Ayvacık'ta...

Ayvacık'ta depremzedelere mobil çamaşırhane

İpek GÜNEY/AYVACIK (Çanakkale), () - ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde 6 Şubat'ta meydana gelen 5.3 büyülüğündeki depremin ardından Yukarıköy, Tuzla ve Gürpınar Köyü'ne Türk Kızılayı tarafından mobil çamaşırhane kuruldu.
Ayvacık'ta 6 Şubat tarihindeki 5.3 büyüklüğündeki depremde en çok hasarın meydana geldiği köylerde depremzedeler konteyner evlerde yaşamını sürdürüyor. Deprem bölgesinde vatandaşlar normal yaşantısına geri dönmeye çalışırken, Türk Kızılayı da ihtiyaç kapsamında 3 köye mobil çamaşırhane üniteleri yerleştirdi. Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, Ayvacık'ta 3 köye 15 adet çamaşır makinesi ve 15 adet de kurutma makinesi kurduklarını söyledi. Türk Kızılayı olarak bölgedeki depremzede vatandaşların çamaşır makinelerine ihtiyaç duyduklarını tespit ettikten sonra harekete geçtiklerini ifade eden Tan, "Burada vatandaşlar kendilerine göre bir sıra yapmışlar ve bu doğrultuda çamaşırlarını yıkıyorlar ve kurutuyorlar. Şu an biz Kızılay olarak deterjan teminini de gerçekleştirdik. 600 kilo deterjan getirdik. 3 köye bu deterjanları da dağıttık. Gerekirse deterjan takviyesi de yapacağız" diye konuştu. 
Depremde en çok hasarın meydana geldiği Yukarköy'de depremzedeler, çamaşırhane ünitelerinin kurulması nedeniyle mutlu olduklarını ifade ederek, her ihtiyaçlarının karşılandığını dile getirdi.

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