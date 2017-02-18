Ayvacık'ta depremde hayvanı telef olanlara yenileri verildi

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde birbiri ardına yaşanan deprem serisinin yıktığı ağıllarda telef olan küçükbaş hayvanların yerine yenileri teslim edildi.Ayvacık'ta 6 Şubat sabahı meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde Yukarıköy, Çamköy, Tuzla, Taşağıl ve Gülpınar köylerindeki bazı ağıllar yıkıldı. Biri büyükbaş, 19'u küçükbaş olmak üzere 20 hayvan telef oldu. Depremde telef olan küçükbaş hayvanların 3'ü koyun, 7'si oğlak, 7'si kuzu ve 2'sinin keçi olduğu belirtildi.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda Ayvacık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, telef olan küçükbaş hayvanların yenilerini, besicilere teslim etti.

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