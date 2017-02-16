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Ayvacık'ta 4.6, Girit açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem

ÇANAKKALE-MUĞLA, () - ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde 4.6 büyüklüğünde, Akdeniz'de Girit Adası açıklarında ise 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE)...

Ayvacık'ta 4.6, Girit açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem

ÇANAKKALE-MUĞLA, () - ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde 4.6 büyüklüğünde, Akdeniz'de Girit Adası açıklarında ise 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre, merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi ve Babakale'de saat 03.19'da Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 14.1 kilometre derinliğindeki deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Bölgede 4.6'lık depremin ardından ise en büyüğü 3.0 olmak üzere 7 artçı sarsıntı daha oldu.
GİRİT AÇIKLARINDA 4.5
Bu arada Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre, Akdeniz'de merkez üssü Girit Adası açıklarında saat 02.01'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

 

 

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