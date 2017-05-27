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Ayvacık'ta 35 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 35 kaçak, jandarma tarafından yakalandı. Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Behramkale Köyü Yeşil Liman Mevkii'ndeki zeytinliklerin...

Ayvacık'ta 35 kaçak yakalandı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 35 kaçak, jandarma tarafından yakalandı.
Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Behramkale Köyü Yeşil Liman Mevkii'ndeki zeytinliklerin bulunduğu bölgede bir grup kaçağın yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak için hazırlık yaptığını öğrendi. Harekete geçen ekipler, bugün öğle saatlerinde düzenlenen operasyonla, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 33'ü Afganistan, biri Somali ve biri de Pakistan uyruklu 35 kaçağı yakaladı. Kaçaklar iki minibüsle Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

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