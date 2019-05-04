Ayvacık sütü ve Kazdağları’nın otları dondurmada buluştu

ÇANAKKALE'de dondurma imalatı yapan Abdi Sobay, doğasıyla ünlü Kazdağları’nda yetişen ısırgan, kekik, nane, melisa, lavanta, narçiçeği, zerdeçal otlarını dondurmayla buluşturdu. Renklendirici ve katkı maddesi olmayan dondurmalara rengini içindeki otlar veriyor.Yaklaşık 20 yıldır dondurma imalatı yapan Abdi Sobay, 5 yıldan bu yana da otlu dondurma ürettiğini söyledi. Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe köyünde otlu dondurma yapmaya başladığını belirten Sobay, 'ot ve dondurma' kavramının, ilk bakışta farklı bir algı oluştursa da, sonrasında otların keskin aromasıyla, dondurmanın ferahlatıcı serinliğinin hoş bir tat bıraktığını ifade etti.'ÖNCE ŞAŞIRIYORLAR, SONRA TAVSİYE EDİYORLAR'Gelen ilgiden memnun olduğunu kaydeden Abdi Sobay, ürettiği dondurmalarla ilgili şunları söyledi:"Hayvancılığıyla ünlü Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden aldığımız sütlerle, Kazdağları’nda yetişen otları, dondurmada kullandık. Dondurmaların içerisinde katkı maddesi ve renklendirici kullanmıyoruz. Renkli olan bazı otlu dondurma çeşitleri, tamamen rengini kullanılan ottan almakta. Şu an için ısırgan, kekik, nane, melisa, lavanta, narçiçeği, zerdeçal otlu dondurmalar yapıyoruz. Yakında zeytin, kakule ve fesleğenli dondurma çeşitlerini de ilave edeceğiz. Dondurmaları, otla birlikte ürettiğimizi duyanlar ilk başta, ‘Otlu dondurma nasıl olur ki, yenir mi?’ diye düşünüyor. Ancak tattıktan sonra, çevrelerine tavsiyede bulunuyorlar."'ISIRGANın DONDURMAYA BU KADAR YAKIŞABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMEMİŞTİM'Otlu dondurmanın farklı bir tatolduğunu söyleyen Yeşim Kaya, "Hiç beklemediğim bir tat. Daha yoğun bir tat bekliyordum ama sütle birlikte çok güzel karamelize edilmiş. Isırgan otunun dondurmaya bu kadar yakışabileceğini düşünmemiştim. Tavsiye ederim" dedi.

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