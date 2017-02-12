Ayvacık, bu kez 5.4 büyüklüğünde depremle sallandı okullar tatil edildi

Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi pazartesi sabahından bu yana depremlerle sallanırken, dün akşam saatlerinde Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğünde bir depremle daha sarsıldı. 6 Şubat’tan bu yana meydana gelen depremlerin en büyüğü olan bu deprem, halkın paniğe kapılmasına neden oldu.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü’nün merkez üssünü Ayvacık İlçesi olarak saptadığı deprem saat 16.48’de yerin 8.2 kilometre derinliğinde meydana geldi. Pazartesi sabahı Ayvacık köylerinde yıkıma neden olan 5.3 büyüklüğündeki ilk depremden daha büyük olan deprem, Bursa ve Tekirdağ’dan İzmir ve Muğla’ya kadar geniş bir alanda hissedildi.



Günlerdir depremlerle sarsılan Ayvacık İlçesi başta olmak üzere Çanakkale’de de halkın paniğe kapılmasına neden olan deprem, ilk bilgilere göre hasarlı bazı binaların yıkılmasına, sağlam binalarda hasara neden oldu.



DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR TATİL



Çanakkale’de hafta boyunca depremlerin devam ettiği bugün de 5.4 ile sallanan Ayvacık İlçesi’ne bağlı Yukarıköy, Kösedere, Tuzla, Gülpınar, Babakale, Paşaköy ve Korubaşı köylerinde okullar yarın, 1 günlüğüne tatil edildi. Yarın, ayrıca bu köylere sahra okullarının kurulacağı belirtildi.DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR TATİL

Çanakkale'de hafta boyunca depremlerin devam ettiği bugün de 5.4 ile sallanan Ayvacık İlçesi'ne bağlı Yukarıköy, Kösedere, Tuzla, Gülpınar, Babakale, Paşaköy ve Korubaşı köylerinde okullar yarın, 1 günlüğüne tatil edildi. Yarın, ayrıca bu köylere sahra okullarının kurulacağı belirtildi.