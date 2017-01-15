Ayvacık beşik gibi

İpek GÜNEY/AYVACIK (Çanakkale), () - ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesinde, dün saat 16.52'den bugün saat 12.00 sıralarına kadar büyüklükleri Ricter ölçeğine göre 2.1'den 4.6'ya kadar değişen toplam 61 depremin meydana gelmesi, halk arasında tedirginliğe neden oldu.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine Çanakkale'nin Ayvacık İlçesinde ilk olarak dün saat 16.52'de 2.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. O sarsıntının ardından bugün saat 12.09'a kadar, büyüklükleri 2.1'den 4.6'ya kadar değişen 60 deprem daha meydana geldi. Sarsıntılar ilçe hakında tedirginlik yarattı.

Depremlerin ardından bir değerlendirme yapan AK Partili Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, "Dün öğleden bu yana bölgemizde çok sayıda deprem meydana geldi. Depremler yaşanmaya da devam ediyor. Saat 01.38'de meydana gelen 4.8 ve saat 07.03'deki 4.4 büyüklüğündeki depremleri ilçede yoğun hissettik. Yaşanan depremleri takip ediyoruz. Herhangi can ve mal kaybı yaşanmadı. Meydana gelen depremlerden kaynaklanan bir tedirginlik söz konusu" dedi.

Ayvacık'ta yaşanan Murat Cahit Uysal da "Gece bir sarsıntısı hissettik. Ev halkı korktu. Saat 07.00 sıralarında bir deprem daha meydana geldi. Bu depremden sonra dışarıya çıktık. Bu depremin ardından küçük sarsıntılar olduğunu da hissettik. Allah bir daha göstermesin. Ayvacıklılar olarak çok korktuk" dedi.

Ayvacık İlçesine bağlı Gülpınar Köyü merkezli 40'a yakın deprem meydana gelirken, 01.38'deki depremin büyüklüğünü AFAD 4.6, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitisü ise 4.8 olarak açıkladı.



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