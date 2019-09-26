Ayvacık açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

EGE Denizi'nde, merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları olan, Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü, Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 21,56 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 15.33'te meydana geldi. 8,54 kilometre derinlikte olan deprem, Ayvacık'ta da hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 3.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar beldesi açıkları olarak tespit etti.