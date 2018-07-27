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Ayva bahçesini sulayan çiftçiye 'ayı' saldırdı

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, ayva bahçesinde sulama yapan çiftçi Y.K.'ya (35) ayı saldırdı. Saldırı sonucu ağır yaralanan ve sağ kolu parçalanarak kırılan Y.K., tedaviye alındı. Olay, dün sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Geyve-Taraklı...

Ayva bahçesini sulayan çiftçiye 'ayı' saldırdı
SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, ayva bahçesinde sulama yapan çiftçi Y.K.'ya (35) ayı saldırdı. Saldırı sonucu ağır yaralanan ve sağ kolu parçalanarak kırılan Y.K., tedaviye alındı.
Olay, dün sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Geyve-Taraklı yolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunun arka tarafında meydana geldi. Ayva bahçesini sulayan Y.K., boz ayının saldırısına uğradı. Saldırı sonucunda ayının Y.K.'nın sağ kolunu parçalandığı, yüzünde ve ayağında pençe yaralarının olduğu belirtildi.
Ağır yaralanan Y.K. telefonla bir yakınını arayarak yardım istedi. Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.K., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Saldırı sonucu sağ kolu kırılan ve parçalanan Y.K.'nın tedavisinin sürdüğü ve müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

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