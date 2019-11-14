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Ayşenur'un intiharına neden olan amcasının oğlu yeniden yargılanıyor (3)

HALUK LEVENT: AYŞENUR ARTIK RAHAT UYUYACAK Antalya'da, amcasının kızı Ayşenur Güven'e cinsel saldırı suçundan ikinci kez yargılanan Selahattin Sezer'e 14 yıl hapis cezası verilen karar duruşmasını takip eden Haluk Levent, süreçle...

GENEL 14.11.2019, 15:40

HALUK LEVENT: AYŞENUR ARTIK RAHAT UYUYACAK

Antalya'da, amcasının kızı Ayşenur Güven'e cinsel saldırı suçundan ikinci kez yargılanan Selahattin Sezer'e 14 yıl hapis cezası verilen karar duruşmasını takip eden Haluk Levent, süreçle ilgili söylenecek çok şey olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kadın cinayetleri artık ülkede sıradan hale getirilmeye çalışılıyor. Buna yargı da alkış tutarsa hakikaten işimiz çok zor. Bizler yargının tecelli etmesini, kadınlık onurunun çok sağlam şekillerle ülkemizde oturtulmasını istiyoruz. Bugün kazandık, Ayşenur artık orada huzurlu uyuyacak. Ama kazanmakla da kalmıyoruz. Bu cezanın daha da artırılmasını talep edeceğiz, ben kendim de talep ediyorum. Bu nedenle ailemizle birlikte buruk da olsa bir sevinç yaşıyoruz. Bu kazanma sadece bizler değil, sevgili avukatlarımızın, Antalya Barosu'ndan avukatlarımızın, Alanya Kadın Hakları Derneği ve tüm Türkiye halkının mücadelesiyle oldu. Artık ağzımda cümleler düğümleniyor. Mutluluktan olsa gerek."  

'KARAR AYŞENUR'U VE AYŞENUR'LARI MUTLU ETTİ'

Ailenin avukatı Müge Gezginci de şöyle dedi:

"Biz karardan dolayı çok mutluyuz. Hem bir kadın hem avukat olarak hem de son dönemlerde artan kadın cinayetleri, çocuk istismarları karşısında verdiğimiz haklı mücadelenin karşılığını almak adına çok mutluyuz, onurluyuz, gururluyuz. Antalya Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Kurumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu üyesiyim. Ancak bizim katılma taleplerimiz kabul edilmediği için, 'ne olur, ne olmaz' diye vekaletname sunarak, duruşmalara girmeye başladık. Katılma taleplerimizi,  istinaf ve Yargıtay'da bozulması nedeniyle artık yerel mahkemeler de kabul etmiyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın avukatları ya duruşmalara gelemiyor ya da geç geliyor. Bu nedenle mağdurun daha fazla mağduriyetine sebep olunuyor. Derhal bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz, özellikle üst derece mahkemelerin bu yanlıştan dönmesi lazım. Biz şu an çok mutluyuz. Yargıtay aşamasında sunulan bir karşı oy neticesinde, hepimiz bir savunma yaptık. Bundan dolayı aldığımız direnme kararı, hatta direnme sonrasında aldığımız tutuklama kararı bizi, aileyi, Ayşenur'u ve Ayşenur'ları mutlu etti. Adalet yerini buldu sonunda. Yargıtay aşamasında da kararın onaylanmasını, kesinleşmesini bekliyoruz. Sanığın bu cezayı çekmesini istiyoruz."

'BU KİŞİLERLE AYNI KENTTE BULUNMAKTAN UTANÇ DUYUYORUM'

Ayşenur Güven'in babası Mustafa Sezer de adaletin tecelli etmesini istediğini söyledi. Yargının verdiği karara saygı duyduğunu belirten baba Sezer, "Kadın cinayetlerini her gün televizyonlardan izlemekten bıktık, usandık. Ben bir erkek olarak, namuslu bir kişi olarak bu kişilerle aynı sokakta, aynı şehirde, aynı köyde bulunmaktan utanç duyuyorum. Buna sesimizi yükseltmezsek bir gün benim başıma gelen olayın diğer ailelerin başına gelebileceğini düşünerek, cezaların ona göre verilmesini ve toplumumuzun bilinçlendirilmesini talep ediyorum" dedi.

'ÇOCUĞUMU GÖRMEYE HAKKIM YOK MUYDU?'

Ayşenur'un annesi Emine Sezer ise, "İstediği kadar cezayı çeksin. Benim çocuğumu görmeye hakkım yok muydu? Üç tane daha evladım var. Onlara ne olacak bilemiyorum. Cezasını fazlasıyla alsın istiyorum" diye konuştu.

'TÜRKİYE SUSARSA KIZ ÇOCUKLARI ÖLÜR'

Zehra Sezer de ablası Ayşenur Güven'in 19 yaşında bir melek olarak uçtuğunu söyledi. Kardeş Sezer, şunları kaydetti:

"Şu anda orada çok rahat. Alınan karardan dolayı daha da rahat, ben buna inanıyorum. Ablama vermiş olduğum bir söz vardı, ne olursa olsun hakkını savunacağımızı söyledim. Geride bir yeğenim var, bir tane daha kardeşim var. Kardeşim, ağabeyim, ailem, annem ve babam hepimiz birlikteyiz, hepimiz güçlüyüz. Her ne kadar yıkılmış olarak görenler olsa da ayaktayız ve ayakta durmaya devam edeceğiz. Ablamın hakkını susturmam, susmam da. Ayşenur'lar yok olmasın. Buradan tüm diğer kızlara da sesleniyorum; Ben de 19 yaşında bir kızım, ablamın öldüğü yaştayım. Her ne olursa olsun, bu amcanızın oğlu, ağabeyiniz, babanız, herhangi bir erkek, dışarıdan geçen biri, size dokunmayı denediği anda, size herhangi bir istismara yeltendiği anda en yakınıza, en güvendiğiniz kişiye, gerekirse hiç tanımadığınız veya polis ya da jandarmadan yardım isteyin. Susmayın, susturmayın. Herkes hakkını savunsun. Türkiye susarsa kız çocukları ölür, herkes susarsa kız çocukları ölür."

 

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