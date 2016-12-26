Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı

HDP tarafından yapılan açıklamada, Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcsı, Eş Genel Başkanları ve milletvekillerinin avukatı Aysel Tuğluk'un, bu sabah Ankara'daki evinde gözaltına alındığını belirtildi.

26 Aralık 2016 Pazartesi 10:34