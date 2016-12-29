Ayşegül Aslan'ı öldüren nikahsız eşi hakim karşısına çıktı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kendisinden ayrılan iki çocuğunun annesi dini nikahlı eşi 29 yaşındaki Ayşegül Aslan'ı çalıştığı işyerinde silahla öldüren, işyeri sahibini de yaralayan Hüdaverdi Sert'in müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Muğla Barosu Kadın Hakları Komisyonu'nu temsilen iki avukatın katıldığı duruşmaya Aslan'ın ailesi ve avukatlarından herhangi bir kişinin katılmaması dikkat çekti.

Kahramanmaraş'ta nakliye işiyle uğraşan 43 yaşındaki Hüdaverdi Sert, bir yıl önce şiddet gördüğü gerekçesiyle kendisinden ayrılıp, kenti terkeden imam nikahıyla yaşadığı iki çocuğunun annesi Ayşegül Aslan ile tekrar bir araya gelmeye çalıştı. Ancak bu barışma teklifi Aslan tarafından bir kez daha reddedildi. Hüdaverdi Sert, geçen 28 Mayıs'ta Aslan'ın çalıştığı Muğla'nın Bodrum ilçesindeki işyerine silahlı baskın düzenledi. Sert, işyerinin bahçesinde patronu Halil Helik (36) ile oturan Ayşegül Aslan'a ateş açtı. Başından, göğsünden birer, karnından ise üç kurşunla Aslan'ı yaralayan Hüdaverdi Sert, kendisini engellemeye çalışan Helik'i de karnından ve göğsünden vurdu. Ayşegül Aslan'ı kuzeni Emine Aslan'ın gözü önünde vuran Sert, kendisine engel olmaya çalışan çamaşırhane işçisi Ahmet Günay'a (45) da ateş açtı. Ancak silah tutukluk yapınca işyerinden kaçtı. İhbar üzerine çamaşırhaneye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Aslan, olay yerinde öldü. Ağır yaralı Helik ise ambulansla Özel Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaydan sonra bindiği 80 PR 861 plakalı otomobille Bodrum'dan kaçmaya çalışan Hüdaverdi Sert, jandarma tarafından Güvercinlik Mahallesi'nde yakalanarak tutuklandı. Üç ay önce boşandığı resmi nikahlı eşinden de üç çocuğu olan Hüdaverdi Sert, hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

ASLAN'IN YAKINLARI DURUŞMAYA GELMEDİ

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Hüdaverdi Sert, Mehmet Boro, saldırı sırasında yaralanan çamaşırhane sahibi Halil Helik ile avukatı Berkay Yıldırım katıldı. Aslan'ın ailesi ve avukatlarından herhangi bir kişinin duruşmaya katılmaması dikkat çekti. Duruşmada Muğla Barosu Kadın Hakları Komisyonu'nu temsilen iki avukat ve Bodrum Kadın Dayanışma Derneği üyeleri de hazır bulundu. Komisyon adına söz alan Avukat Evrim İnan, öldürülen Ayşegül Aslan'ın ailesinin davaya katılma talebi olmadığını belirtip, "Ulusal ve uluslararası sözleşmeler doğrultusunda kadına yönelik şiddet olaylarına ilişkin olarak baroların davaya katılma hakkı bulunduğu için davaya katılma talebinde bulunuyoruz" dedi. İnan, üç sayfalık talep dilekçesini mahkemeye sundu. Mahkeme heyeti, Muğla Barosu Kadın Hakları Komisyonu'nun davaya müdahil olma talebini 'Suçtan dolaylı ya da dolaysız zarar görülmediği' gerekçesiyle reddetti.

JANDARMADAKİ İFADESİNİ KABUL ETTİ

Ardından tanıkların ifadeleri okundu. Daha sonra sanık Hüdaverdi Sert'in 9 sayfalık savunma dilekçesi yüzüne okundu. H.S., jandarmada veridiği, "Benden ayrılıp gitmesini hazmedemedim. Çocuklarına bakmıyordu. Bodrum'a gidip kötü yola düştüğünü öğrendiğimde, gözüm dönmüştü. Namus meselesi yaptım. O'nu defalarca uyardım, 'Dön' dedim. dönmedi. Uyardım dinlemedi. vurdum" şeklindeki ifadesini kabul ettiğini söyledi. Sert, başka bir şey söyleyemeyeceğini belirtip, kendisini avukatının savunacağını söyledi. Sanık Sert'in avukatı Mehmet Boro, mahkemeden olay mahallinde keşif yapılması ve tanıklar arasındaki telefon görüşme kayıtlarının çıkarılması talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, keşif talebini reddedip, sanık Sert'in tutukluluk halinin devamına, duruşmaya katılmayan tanıkların dinlenmesi için duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

KADINLARDAN DESTEK

Duruşma çıkışında açıklama yapan Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan, öldürülen Ayşegül Aslan'ın hakları olduğunu, kendilerinin de bu hakları savunmak için davaya 'taraf' olduklarını belirtip, "Ayşegül ölmesine rağmen burada bir tane bile avukatı yok. Ailesi Ayşegül'e sahip çıkmadı. Bunlar hep şiddete maruz kalan kadınların başına gelen şeyler. Öldükleriyle kalıyorlar. Biz böyle olmaması için buradayız" dedi. Erozan, Muğla Barosu Kadın Hakları Komisyonu'nun davaya müdahil olma talebinin reddedimesini de eleştirdi.

FOTOGRAFLI