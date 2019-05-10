Ayşe öğretmen tahliye edildi

DİYARBAKIR'dan üç yıl önce telefonla katıldığı televizyon programındaki konuşmasında, 'terör örgütü propagandası yaptığı' gerekçesiyle yargılanıp, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan tutuklu olan öğretmen Ayşe Çelik, hakkında Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı vermesinin ardından tahliye edildi.Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde görev yapan Ayşe Çelik, 3 yıl önce telefonla katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşmasında, hakkında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. 1 yıl 3 ay ceza hapis cezası alan Çelik, 20 Nisan 2018'de 6 aylık kızı Deran ile birlikte cezaevine konulduktan sonra 4 Mayıs'ta tahliye edilerek infazı 6 ay süreyle iki kez ertelendi. 18 Nisan 2019 tarihinde erteleme süresi dolduğu için adliyeye giden Ayşe Çelik, tekrar tutuklandı.Çelik'in avukatları tarafından Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuru bugün karara bağlandı. Anayasa Mahkemesi, öğretmen Ayşe Çelik hakkında ifade özgürlüğü ihlali ve 5 bin 500 TL tazminat ödenmesine karar verildi. Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararın ardından Çelik, tutuklu bulunduğu Diyarbakır E Tipi Kapılı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi.

FOTOĞRAFLI