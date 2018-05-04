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'Ayşe Öğretmen' tahliye edildi

DİYARBAKIR'da, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne konulan öğretmen Ayşe Çelik'in cezasının denetimli serbestlik tedbiri ile infaz edilmesi için yapılan...

'Ayşe Öğretmen' tahliye edildi
DİYARBAKIR'da, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne konulan öğretmen Ayşe Çelik'in cezasının denetimli serbestlik tedbiri ile infaz edilmesi için yapılan başvuru hakkında karar verildi. İnfaz Hakimliği, Ayşe Çelik'in cezasının denetimli serbestlik kapsamında infaz edilmesine ve tahliyesine karar verdi.
Telefonla katıldığı bir televizyon programındaki konuşmasında 'terör örgütü propagandası yaptığı' iddiasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik, 6 aylık infaz erteleme süresi dolduğu için 20 Nisan günü 6 aylık kızı ile birlikte Diyarbakır E tipi Cezaevi'ne konuldu. Ayşe Çelik'in isteği üzerine, daha sonra 6 aylık kızı cezaevinden çıkarılarak ailesine teslim edildi. İkinci infaz erteleme talebi reddedilen Çelik'in avukatı Mahsuni Karaman, Diyarbakır İnfaz Hakimliği'ne başvurarak müvekkilinin cezasının denetimli serbestlik tedbiri ile infaz edilmesini talep etti. Talebi değerlendiren Diyarbakır İnfaz Hakimliği, öğretmen Ayşe Çelik'in cezasını denetimli serbestlik tedbiri ile infaz etmesine karar verdi. Karar üzerine Ayşe Çelik, bugün akşam saatlerinde hükümlü bulunduğu Diyarbakır E tipi Cezaevi'nden tahliye edildi.

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