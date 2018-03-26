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Ayşe Arman, Bursalı okuyucularıyla buluştu

Recai GÜLER/BURSA, () - HÜRRİYET Gazetesi yazarı Ayşe Arman, Bursa'da düzenlenen söyleşide okuyucularıyla bir araya geldi. Bursa'da, Anatolium AVM'nin düzenlediği Evlilik Festivali'nin konuğu olan Ayşe Arman'a büyük ilgili gördü. Arman,...

Ayşe Arman, Bursalı okuyucularıyla buluştu

Recai GÜLER/BURSA, () - HÜRRİYET Gazetesi yazarı Ayşe Arman, Bursa'da düzenlenen söyleşide okuyucularıyla bir araya geldi.
Bursa'da, Anatolium AVM'nin düzenlediği Evlilik Festivali'nin konuğu olan Ayşe Arman'a büyük ilgili gördü. Arman, düzenlenen söyleşide, pek çok konuya değindi. Arman, röportajlarından, kariyerinden, gezilerinden bahsetti, aile hayatından hikayeler anlattı. Ayşe Arman, "Bursalı kadınları sıcak ve misafirperver buluyorum. Özellik çok sevdiğim ve özlediğim bir yer var 'Misi Köyü'. Misi'deki kadın gücüne bayılıyorum. Bu konuda Turizm Bakanlığı'nı destek oldukları için tebrik ediyorum. Mesela ipek böcekçiliği ve çok hoşuma giden koza evleri. Bir köyde kadınların neler yapabildiğini görüyorsun. Türkiye genelinde bu örneklerin artması gerektiğini düşünüyorum" dedi.
'AŞK YAZMAYA BAŞLADIM'
Mesleğine aşık olduğunu söyleyen Aşye Arman, "Gazetecilik kalbimizde yanan bir ateş. Eskiden 'Ayşe'nin gözlüğü' diye bir köşe yazıyordum.  20 ve 30 yaş arası insanların savrulmalarını, yalnızlıklarını ve seyehatleri anlatıyordum. 30'undan sonra bir adama aşık oldum ve daha fazla aşk yazmaya başladım. 'Yapma etme, Dubai'ye gitme, uzaktan iş olmaz' diyenler oldu. Ben hep kalbimin sesini dinledim" diye konuştu.
Arman, etkinlik sonunda katılımcılara çeşitli hediyeler de verdi.

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