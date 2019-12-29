Aynı yerde meydana gelen kazalar iş yeri sahibini isyan ettirdi

Taylan ERGÜN/İSTANBUL, () ARNAVUTKÖY'de aynı noktada meydana gelen kazalar güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi, haftada 3-4 kez trafik polislerine kaza görüntüleri verdiğini söyledi.

Arnavutköy'ün en işlek yollarından Fatih Caddesi'nde aynı yerde yaşanan trafik kazaları iş yeri sahibi Serhat Kesik'i isyan ettirdi. Kazalar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İş yerinin önünde haftada 3-4 kaza yaşandığını belirten Serhat Kesik, “Polislere görüntü vermekten işimizi yapamaz hale geldik" dedi. Kesik “Burası Arnavutköy'ün en işlek caddesi. İş yerimizin önünde, yapılan bilinçsiz park ve yolcu indirme bindirme yapan minibüslerden dolayı birçok ciddi yaralanmalı trafik kazası yaşanıyor. İş yerimizin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri devamlı polislerle paylaşıyoruz. Genel itibariyle kazalara sebep olan ise sürücülerin cadde üzerine bilinçsiz şekilde araç park etmeleri" diye konuştu.

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