Aynı bölgeye ikinci kez ÇED izni

Umut KARAKOYUN/İZMİR, ()- İZMİR'in Karabağlar ilçesinin Uzundere Mahallesi'nde bir şirketin jeotermal kaynak aramak için yapacağı sondaj çalışması için verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli değildir' kararı, Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Kanunu'nun 20'nci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemece iptal edildi. Fakat aynı şirkete, aynı proje için 4 ay sonra bir kez daha ‘ÇED gerekli değildir’ raporu verildi.

Özel bir şirket tarafından Karabağlar'ın Uzundere Mahallesi'nde, jeotermal enerji santrali (JES) kuyusu açmak için proje dosyası hazırlandı. Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 7 yıllığına tahsis edilen alan için şirket tarafından, İzmir Valiliği'ne başvuruda bulunuldu. Ardınan 'ÇED gerekli değildir' kararı verildi. Ancak mahallede yaşayan vatandaşlar, 70 hektarlık alanda 110 zeytin ağacı ile tarım arazilerinin etkileneceğini belirterek kararı yargıya taşıdı. İzmir 1. İdare Mahkemesi'nde yürütmenin durdurulması ve projenin iptali istemiyle dava açıldı. Mahkeme, İzmir Valiliği'nce verilen ‘ÇED gerekli değildir' kararını, hukuka aykırı buldu ve yürütmesinin durdurulmasına hükmetti.

YENİ ONAY GELDİ

Aynı şirket, aynı proje için 4 ay sonra yeniden ÇED başvurusunda bulundu. Faaliyetin gerçekleştirileceği 740 parselde, sığ sondaj ile jeotermal kaynak arama amaçlı sondaj çalışmaları yapılması için yapılan o projeye yeniden vize çıktı. İzmir Valiliği, bir kez daha ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verdi.

Şirket, proje dosyasında, işletme, arama faaliyetine başlamadan önce Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde izinlerin alınacağını belirtti. Şirket ayrıca, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler ile diğer mevzuat kapsamında gerekli izinleri almadan arama faaliyetlerine başlanılmayacağı taahhüdünde de bulundu. sondaj işlemleri tamamlandığında, sahanın eski haline getirilmesi için rehabilitasyon çalışmalarının başlatılacağını belirten şirket, sahanın eski haline döndürülmesinin sağlanacağını da kaydetti.

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