Aynı anda hem böbrek nakli hem by-pass oldu

SAMSUN’DA yaşayan Mehmet Makas’a 4 yıl önce yüksek tansiyona bağlı böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Nakil için yapılan tetkiklerde Mehmet Makas’ın 3 kalp damarının tıkalı olduğu belirlendi. 2.5 saat süren operasyonda Makas’ın hem kalp damarları açıldı hem de böbrek nakli yapıldı.

Samsun’da yaşayan Mehmet Makas (58), 2015 yılında yorgunluk şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde Mehmet Makas’a yüksek tansiyona bağlı böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. 4 yıl boyunca ilaç tedavisi gören Makas’ın şikayetleri geçtiğimiz aylarda daha da arttı. Böbrekleri yüzde 10’un altında çalışan Makas’ın kreatin değerlerinin hızla yükselmesi sonrası böbrek nakline karar verildi. Makas’ın 3 oğlu böbrek bağışlamak için gönüllü oldu. Bahçeşehir Üniversite Hastanesi Medical Park Göztepe’de yapılan tetkiklerde büyük oğul Burak Makas’ın böbreği nakle uygun görüldü. Nakle hazırlanan aile, başka bir sağlık sorunuyla şaşkınlık yaşadı. Mehmet Makas’ın 3 kalp damarının tıkalı olduğu belirlendi. Bu şekilde nakil olması imkansız olan talihsiz adamın, 2.5 saatlik operasyonda hem kalp damarları açıldı hem böbrek nakli gerçekleştirildi. Sağlığına kavuşan Mehmet Makas, “Eşimle birlikte yürüyüş yapamıyordum. İki ameliyatı aynı anda olacağımı öğrendiğimde çok korktum. Çok şükür şu an kendimi iyi hissediyorum” dedi.

“ALLAH OĞLUMDAN RAZI OLSUN”

‘Oğlum beni yeniden hayata bağladı, Allah ondan razı olsun’ diyen Mehmet Makas, “Kalbimle ilgili hiç şikayetim yoktu. Sadece kolumda ağrı oluyordu. Bunun böbrek hastalığından kaynaklandığını sanıyordum. Eskiden eşimle yürüyüşe çıkardık ve ben hiç yürüyemezdim. Hepsi geride kaldı. Şimdi ise hiçbir sıkıntım yok. Artık yürüyüşlere başlamayı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“BABAM BANA CAN OLDU, BEN ONA TEK PARÇAMI VERDİM”

Babasının hastalığını öğrendiği an hiç düşünmeden böbreğini bağışlamaya karar verdiğini anlatan Burak Makas (28) ise, “Böbrek nakli için hastaneye geldiğimizde yapılan tetkiklerde babamın kalbinde 3 damarının tıkalı olduğu belirlendi. Allah’a şükür şu an çok iyi durumda. Sağlığı yerinde ve ben de çok mutluyum. Böbreğimi bağışlamak konusunda ise hiç tereddüt etmedim. Sonuçta o benim babam ve o bize can verdi, ben ona tek bir parçamı verdim. Doktorlarla tek böbrekle yaşamamda sorun olup olmayacağını konuşmuştuk. Hiçbir şekilde problem olmayacağı söylendi. Kendime dikkat ettiğim sürece iyi olacağım. Kimse korkmasın, tek böbrekle yaşayabiliyorsunuz” diye konuştu.

OĞLUMU VE EŞİMİ AMELİYATA YOLLAMAK ÇOK ZORDU

Oğlunu ve eşini aynı anda ameliyata yollamanın kendisi için çok zor olduğunu belirten Mine Makas ise “Eşimin kalp hastalığını burada öğrendik. O zaman dünya adeta başımıza yıkıldı, çok telaşlandık. İki ameliyatın bir anda olup olmayacağı bizi düşündürdü. Allah’a şükür sağlıklı bir şekilde atlattık. 3 oğlum var, hepsiyle gurur duyuyorum. Eşim artık sağlığına kavuştu ve yürüyüşlere devam edeceğiz” dedi.

NAKİL ŞANSINI KAYBEDEBİLİRDİ

Kalbindeki tıkanıklık giderilmeden hastanın nakil olmasının imkansız olduğunu anlatan Bahçeşehir Üniversite Hastanesi Medical Park Göztepe Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Sabri Tekin, “Böbrek nakli öncesi kalp damar cerrahisine ihtiyaç olduğu tespit edildi. Bunun üzerine ortak ameliyat için karar aldık. Ameliyatla önce kalp damarındaki sorun giderildi. 2 önemli cerrahinin birlikte gerçekleştirdiği bir operasyon oldu. Bunun hastaya sağladığı avantaj şu; hasta iki defa anestezi alma riskinden kurtuldu. Bu tür hastalar 6 ay sonra tekrar bir nakil için değerlendirilmiş olsalar bile büyük bir çoğunluğu nakil şansını kaybediyor. Hastanın kanında antikor oluşarak nakil şansını engelliyor. Biz nakil şansını kaybetmesini engelledik. Eğer 6 ay bekleseydik nakil şansını kaybedecekti. Çalışan bir böbrek olduğu için by-pass sonrası bu hastalar yoğun bakım ve tedavi sürecini daha iyi atlatıyor. Çok hızlı bir toparlanma oldu” değerlendirmesinde bulundu.

OPERASYON ÇALIŞAN KALBE YAPILDI

Bahçeşehir Üniversite Hastanesi Medical Park Göztepe Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Mustafa Güler ise operasyon hakkında şu bilgileri verdi:

“Bu hastalarda standart yöntem, önce by-pass ameliyatının daha sonra da böbrek naklinin yapılması yönündedir. Fakat bu şekilde de by-passtan sonra 6 ay kadar hastanın diyalize girmesi ve nakil şansını kaybetme riski vardır. Önce böbrek naklinin yapılması da bu tür hastalarda kalp krizi riskini artırır. Bu nedenle biz ekip olarak hastamıza çalışan kalpte by-pass ve böbrek naklini aynı seansta uyguladık. Yaptığımız operasyonda önce Mehmet Bey’e kalbini durdurmadan by-pass yaparak 3 damarını değiştirdik. Ardından da böbrek nakli ekibimiz hastamıza oğlunun böbreğini nakletti. By-pass operasyonunu çalışan kalpte uyguladık. Bu nadir yapılabilen bir işlemdir. Operasyon sırasında dolaşımı durdurmadığımız ve hastayı yapay bir cihaza bağlamadığımız için bundan doğabilecek yan etkiler oluşmadı. Daha fizyolojik şartlarda bir ameliyat gerçekleşti. Hemen arkasından da zaten kendisine böbrek nakledildi. Böylece hastamıza iki büyük ameliyatı tek seansta gerçekleştirmiş olduk. Bu ameliyat tekniğini uygun hastalarda bundan sonra da gerçekleştirmeyi planlıyoruz.”