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Aynı aileden 2 Gülsüm Cengiz, farklı partilerden meclis üyesi seçildi

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), () - ANTALYA'nın Demre ilçesinde aynı adı taşıyan, 2'si de aynı ailenin gelini olan Gülsüm Cengiz'ler, 31 Mart'taki yerel seçimde Demre Belediyesi meclis üyeliğine seçildi. Biri CHP'den diğeri AK Parti'den...

Aynı aileden 2 Gülsüm Cengiz, farklı partilerden meclis üyesi seçildi

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), () - ANTALYA'nın Demre ilçesinde aynı adı taşıyan, 2'si de aynı ailenin gelini olan Gülsüm Cengiz'ler, 31 Mart'taki yerel seçimde Demre Belediyesi meclis üyeliğine seçildi. Biri CHP'den diğeri AK Parti'den seçilen Gülsüm Cengiz'ler, Demreli kadınların ekonomik ve toplumsal yaşama katılımlarını sağlayacak projeler üretmek istediklerini söyledi.
Demre'ye bağlı Büyük Kum Mahallesi'nde oturan Cengiz ailesinin 2 gelini, eşine az rastlanır işe imza attı. Osman ve Ali Cengiz kardeşlerden Ali'nin oğlu Hasan Cengiz ile evli olan, 2 çocuk annesi Gülsüm Cengiz (50), CHP'nin 5'inci sıra meclis üyesi adayı; Osman Cengiz'in kendi adını taşıyan torunuyla evli olan, 3 çocuk annesi Gülsüm Cengiz (37) ise AK Parti'nin 5'inci sıra meclis üyesi adayı olarak 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne girdi.
CHP'li Gülsüm Cengiz, seçim öncesi CHP Demre ilçe yönetiminden istifa ederek, aday olurken AK Parti'li Gülsüm Cengiz de Kadın Kolları Başkanlığı'ndan istifa edip, aday oldu. Yerel seçimde 2 Gülsüm Cengiz de Demre Belediyesi meclis üyeliğine seçildi. Demre'nin Gülsüm Cengiz'leri mazbatalarını alarak, görevlerine başladı.
'KADINLARIN SORUNLARI ORTAK'
Demreli kadınları 5 yıl boyunca belediye meclisinde temsil edecek Gülsüm Cengiz'ler, ortak açıklama yaptı. AK Parti'li Cengiz, "Farklı partilerde olabiliriz. Kadınların sorunlarının ortak olduğunu düşünüyoruz. Demre'nin sorunlarının ortak olduğunu düşünüyoruz. Demre'miz için yapılacak güzel işlerde birlikte çalışacağız. Öncelikle kadınlara yönelik sosyal, kültürel ve ekonomik çalışmalar yapmak istiyoruz. Demreli kadınlarımızın ekonomik ve toplumsal yaşama katılımlarını sağlayacak projeler üretmek istiyoruz. İlk hedefimiz kadınlarımıza yöresel ürünler üretimi yaptırmak ve bir kadın emeği pazarında değerlendirmelerini sağlamak" dedi.

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