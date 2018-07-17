"Aynaya baktığınızda diş eti aynı hizada değilse diş eti çekilmesi olabilir"

İSTANBUL, () DENTAKADEMİ Periodontoloji ve İmplantoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mete Toptaş, sağlıklı diş eti renginin mercan pembesi olması gerektiğini ve kişilerin aynaya baktığında diş etlerinin belli bir hizada olması gerektiğini söyledi. Diş eti çekilmelerinde fırçalama şeklinin önemi konusunda da uyaran Yrd. Doç. Dr. Toptaş, sert fırçalamaların da diş eti çekilmesine neden olduğuna dikkat çekti.

"SAĞLIKLI DİŞ ETLERİNDE KANAMA, KIZARIKLIK OLMAMALI"

Kanayan, kızarık diş etlerinin sağlıklı olmadığını belirten Yrd. Doç. Dr. Mete Toptaş, "Sağlıklı bir diş eti için öncelikle kanama, kızarık diş eti görmememiz gerekiyor. Sağlıklı bir diş eti mercan pembesi renginde tabiri caizse dantel görünümünde yani etlerimizin dişlerimizi saracak şekilde olmalıdır. Dişe rengini veren beyaz kısımlarını görebileceğimiz şekilde olması gerekiyor. Bazen bu daha aşağıda bazen ise daha yukarda olabiliyor. Daha yukarda olunca o zaman hastalar diş eti problemleriyle ya da diş eti çekilmeleri sorunlarıyla karşılaşıyorlar. İstediğimiz mercan pembesi, fırçalarken kanamayan ve koku olmayan görünüşü oldukça sağlıklı sıkı bir diş etidir" dedi.

"AYNAYA BAKINCA BELİRLİ BİR HİZADA OLMALI"

Diş eti çekilmelerini anlamanın yollarından birini ise şöyle özetledi; "Normalde diş ve diş etinin birleştiği anatomik bir sınır var, hastalar dişlerine aynada baktıkları zaman belli bir hizada ve belli bir düzende görürler. Birbirini takip eden güzel bir uyum vardır ancak bir tanesi daha yukarıda veya çenenin daha aşağıda mine dediğimiz beyaz görünümün haricinde çekilmeyle birlikte değişik durabilir. Sement dediğimiz daha sarı renkte bir kök yüzeyi görünmeye başlar işte bu durumda diş eti çekilmesi mevcuttur.

"DİŞ ETİ ÇEKİLMELERİNDE NASIL FIRÇALADIĞINIZ ÖNEMLİ"

Diş eti çekilmesinin sebepleri arasında diş eti problemleri, ağız bakımındaki eksiklikler, ağız kokusu şikayetleri ve kemikteki yıkımlar bulunuyor. İkincisi ise çok daha nadir gördüğümüz sert travmatik fırçalamalarla birlikte diş eti çekilmesiyle karşılaşıyoruz. İlerlemiş diş eti rahatsızlıklarıyla ortaya çıkan problemlerde diş etiyle kapalı olması gereken yerlerde açılmalar meydana geliyor. Travmatik fırçalama dediğimiz hatalı fırçalamalar neticesinde oluşan problemlerde daha çok sağ elimizi kullanıyorsak sol tarafta, sol elimizi kullanıyorsak sağ tarafta özellikle köpek dişleri çevresinde sıklıkla yaygın olarak diş eti çekilmeleri görüyoruz.

Diş fırçasının sertliği önemli yani sert bir fırça her zaman iyi temizlemiyor aynı zamanda ciddi diş eti problemlerine ve diş eti çekilmelerine neden oluyor ya da parafonksiyonel alışkanlıklar diyoruz yani kalemle o bölge kurcalandığında, yani travmatize edecek o bölgeye zarar verebiliyor" dedi.

Diş eti çekilmelerini önlemede ağız bakımı ve beslenmenin önemine değinen Yrd. Doç. Dr. Mete Toptaş, "Beslenme ve hijyen dışında uygun fırçalama çok önemli. Diş etinden dişe doğru orta sertlikle veya yumuşak bir diş fırçası ile diş aralarının diş ipiyle temizlenmesi enfeksiyondan uzak tutacaktır. Diş etlerimizin sağlığını devam ettirecek işlemlerden düzenli olarak günde en az iki kere dişlerimiz fırçalanmalı ve her seferinde de ideal süre iki dakika olmalıdır. Diş etinden dişe doğru süpürür hareketlerle fırçalandığında diş etimize zarar vermeyiz" dedi.

KENDİ KANINIZLA İYİLEŞME SÜRECİ HIZLANIYOR

Diş eti çekilmelerinde tedavi yöntemlerini de sıralayan Yrd. Doç. Dr. Toptaş tedavide diş hekimliğinde yeni kullanılmaya başlayan ve kişinin kendi kanı ile PRF tedavisinin de kullanılabileceğini açıkladı ve "Tedavide öncelikle enfeksiyonu ortadan kaldırıyoruz. Hatalı fırçalamayı düzeltmek gerekiyor ardından ise diş etinin çekilmeye devam etmemesini sağlamamız gerekiyor. Tek diş için çekilme veya birkaç diş yan yana beraber çekilmenin kapatılabileceği durumdaysa kaybbettiğimiz dokunun ufak cerrahi işlemlerle yerine gelmelerini sağlıyoruz. PRP uygulamaları ile kendi kanınızı alarak o bölgede daha hızlı iyileşme sağlayabilecek materyallerle çok daha hızlı iyileşme sağlayabiliyoruz. Diş etini kapatmaya yetmeyecek durumda ise o zaman farklı bölgelerden diş eti parçaları alarak o bölgede tekrar bir kapanma sağlayabiliyoruz" dedi.

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