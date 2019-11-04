banner314

banner325

Son Dakika

AYM'den üniversitede afiş asan 2 öğrenci için 'ihlal' kararı

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, () - ANAYASA Mahkemesi (AYM), üniversitede protesto eylemi sırasında afiş asan 2 öğrenciye idari para cezası verilmesini, Anayasal güvence altına alınan 'toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının...

GENEL 04.11.2019, 14:24
AYM'den üniversitede afiş asan 2 öğrenci için 'ihlal' kararı

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, () - ANAYASA Mahkemesi (AYM), üniversitede protesto eylemi sırasında afiş asan 2 öğrenciye idari para cezası verilmesini, Anayasal güvence altına alınan 'toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlali' saydı. Karar yeniden yargılama yapılmak üzere yerel mahkemeye gönderildi.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri Burcu B. (23) ve Erdem Y'nin de (26) aralarında olduğu bir grup öğrenci, 2016 yılında meydana gelen bombalı saldırıları protesto etmek için üniversitenin Cebeci Yerleşkesi'nde toplandı. Protestocu grup birbirinin aynısı 3 pankartı yerleşkenin farklı yerlerine astı. Fakülte özel güvenlik görevlilerinin uyarısına rağmen indirilmeyen pankartı gelen polisler kaldırdı.
'TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ HAKKI İHLALİ'
Burcu B. ve Erdem Y. dahil 8 öğrenci gözaltına alınıp, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Öğrencilere izinsiz afiş astıkları gerekçesiyle 219 lira idari para cezası uygulandı. Cezaya itirazları Sulh Ceza Hakimliği kararıyla reddedilen Burcu B. ve Erdem Y., 20 Temmuz 2016 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Başvuruyu 11 Eylül’de görüşen AYM, Anayasa’nın 34’üncü maddesinde güvence altına alınan 'toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının' ihlal edildiğine karar verdi. Kararın bir örneği ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Ankara 5'inci Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi. Kararın gerekçesinde kamuya ait alanda afiş asılmasının yetkili makamın iznine bağlı olduğuna; ancak tek başına izin alınmamış olmasının yaptırım uygulanmasını haklı kılmak için yeterli görülmeyebileceğine dikkat çekildi.
'PARA CEZASI İÇİN YETERLİ GEREKÇE KONULAMADI'
Bu noktada izinsiz afiş asılması nedeniyle kamu düzeninin bozulup bozulmadığına bakmak gerektiğini vurgulayan AYM, şu tespitte bulundu:
"Somut olayda toplantının barışçıl olmadığına, kamu düzeninin bozulduğuna, bozulma tehlikesinin ortaya çıktığına, eğitimin aksadığına ya da yaptırım konusu afişin asılı kaldığı yaklaşık 3 saat boyunca kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek bir gerginliğe sebebiyet verdiğine dair bir tespit ve değerlendirme bulunmamaktadır. Dolayısıyla somut olayın koşullarında barışçıl bir protesto gösterisi sırasında başvuruya konu afişin asılması nedeniyle başvurucunun idari para cezası ile cezalandırılmasının zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşıladığı ilgili ve yeterli gerekçe ile ortaya konulamamıştır. Ayrıca barışçıl toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında kınanabilir bir olaya karışmayan kişilere en hafif kabul edilecek cezanın dahi uygulanması caydırıcı etki doğurabilecektir."
 

Yorumlar (0)
22°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 04 Kasım 2019
İmsak 06:05
Güneş 07:32
Öğle 12:53
İkindi 15:37
Akşam 18:04
Yatsı 19:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 19
2. Sivasspor 10 18
3. Malatyaspor 10 17
4. Fenerbahçe 10 17
5. Trabzonspor 10 16
6. Başakşehir 10 16
7. Galatasaray 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Konyaspor 10 13
10. Kasımpaşa 10 12
11. Göztepe 10 12
12. Gaziantep FK 9 12
13. Denizlispor 10 11
14. Antalyaspor 10 11
15. Çaykur Rizespor 10 11
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 10 7
18. Kayserispor 10 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Ümraniye 10 17
3. Akhisar Bld.Spor 10 17
4. Erzurum BB 10 17
5. Fatih Karagümrük 10 16
6. Balıkesirspor 9 16
7. Altay 10 15
8. Bursaspor 9 15
9. Keçiörengücü 10 15
10. Menemen Belediyespor 10 14
11. Adana Demirspor 10 12
12. İstanbulspor 10 12
13. Osmanlıspor 10 10
14. Boluspor 10 9
15. Giresunspor 10 9
16. Adanaspor 10 8
17. Altınordu 10 6
18. Eskişehirspor 10 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Man City 11 25
3. Leicester City 11 23
4. Chelsea 11 23
5. Arsenal 11 17
6. Sheffield United 11 16
7. Bournemouth 11 16
8. Brighton 11 15
9. Crystal Palace 11 15
10. M. United 11 13
11. Tottenham 11 13
12. Wolverhampton 11 13
13. West Ham 11 13
14. Burnley 11 12
15. Newcastle 11 12
16. Aston Villa 11 11
17. Everton 11 11
18. Southampton 11 8
19. Norwich City 11 7
20. Watford 11 5
Takımlar O P
1. Barcelona 11 22
2. Real Madrid 11 22
3. Real Sociedad 12 22
4. Atletico Madrid 12 21
5. Sevilla 12 21
6. Granada 12 20
7. Getafe 12 19
8. Villarreal 12 18
9. Osasuna 12 18
10. Athletic Bilbao 12 17
11. Levante 12 17
12. Real Valladolid 12 17
13. Valencia 12 17
14. Eibar 12 15
15. Real Betis 12 13
16. Deportivo Alaves 12 12
17. Mallorca 12 11
18. Celta de Vigo 12 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 12 5