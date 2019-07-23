Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen...
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti

AYM'den tutukluluğa ilişkin 'itirazın geç sonuçlandırılması' kararı

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, () - ANAYASA Mahkemesi (AYM), eski subay H.G'nin, tutukluluğunun devamı kararına yaptığı itiraza ilişkin incelemenin 44 günde sonuçlanması nedeniyle yaptığı başvuruda ihlal olmadığına hükmetti. Kamuoyunda...

AYM'den tutukluluğa ilişkin 'itirazın geç sonuçlandırılması' kararı

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, () - ANAYASA Mahkemesi (AYM), eski subay H.G'nin, tutukluluğunun devamı kararına yaptığı itiraza ilişkin incelemenin 44 günde sonuçlanması nedeniyle yaptığı başvuruda ihlal olmadığına hükmetti.
Kamuoyunda MİT tırları olayı olarak bilinen davada tutuksuz yargılaması devam ederken başka bir terör soruşturmasında gözaltına alınan H.G, Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı. H.G.'nin tutuklama kararlarına karşı yaptığı itiraz kesin olarak reddedilirken, devam eden yargılamada Yargıtay, başvurucunun tutukluluk hâlinin devamına yönelik kararlar verdi. H.G, 1 Mart 2017 tarihinde AYM'ye bireysel başvuruda bulundu. Dilekçesinde, tutukluluğunun devamına dair karara karşı yaptığı itirazın kanunda öngörülen süreye riayet edilmeden sonuçlandırıldığını belirterek, itiraz incelemesinin kısa sürede karara bağlanması hakkının ihlal edildiğini ileri sürdü.
'İHLAL YOK' KARARI
29 Mayıs'ta başvuruyu görüşen AYM, Anayasa'nın 19'ncu maddesinde güvence altına alınan itiraz incelemesinin kısa sürede karara bağlanması hakkının Anayasa’nın 15’inci maddesiyle birlikte değerlendirildiğinde ihlal edilmediğine karar verdi. Kararda, şöyle denildi:
"Somut olay olağanüstü hal süreci içerisinde gerçekleştiğinden, başvurunun, bu dönemde temel hak ve özgürlüklerin kullanımının durdurulmasını ve sınırlandırılmasını düzenleyen Anayasa'nın 15'nci maddesi kapsamında meşru olup olmadığı incelenmiştir. Söz konusu dönemde hâkim ve savcı sayısının önemli oranda azalması, darbe teşebbüsü ve FETÖ/PDY ile bağlantılı soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin yoğunluğu başta olmak üzere olağanüstü hâl sürecindeki gelişmeler dikkate alındığında başvurucunun tutukluluğun devamı kararına yaptığı itirazın 44 gün sonra sonuçlandırılması makul olarak kabul edilebilir. Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkına yönelik olarak Anayasa'nın 19'uncu maddesinde belirtilen güvencelere aykırı bu müdahalenin olağanüstü hâl döneminde temel hak ve özgürlüklerin kullanımının durdurulmasını ve sınırlandırılmasını düzenleyen Anayasa'nın 15'nci maddesindeki ölçütlere uygun olduğu sonucuna varılmıştır."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.