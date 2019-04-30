AYM'den 4 polise, 'hukuka aykırı kuvvet kullanımı' nedeniyle 20 bin lira tazminat cezası

İsmail AKKAYA/KONYA, ()- ANAYASA Mahkemesi (AYM), kendisine kimlik soran 4 sivil polisten kimlik göstermesini isteyince kötü muamele gördüğünü öne süren öğretmen Mehmet U.'nun bireysel başvurusunu karara bağladı. AYM, polis memurlarının hukuka aykırı kuvvet kullandığına kanaat getirerek, Anayasa'nın 17'nci maddesinde güvence altına alınan 'İnsan Haysiyetiyle Bağdaşmayan Muamele Yasağı'ının ihlal edildiğine, ihlalin ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına, Mehmet U.'ya 20 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.

Olay, 5 Temmuz 2014 tarihinde Konya'da Alaeddin Caddesi'nde meydana geldi. Sivil polis memurları M.D., İ.P., A.Ç ve M.A.H., iddiaya göre, şüphe üzerine cadde kenarında bekleyen öğretmen Mehmet U.'dan kimliğini göstermesini istedi. Mehmet U. da polislerden kimlik göstermesini isteyince aralarında tartışma çıktı. Bu sırada yanlarına gelen Mehmet U.'nun eşi M.U. da olay anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Tartışmanın ardından Mehmet U., polis tarafından kelepçelenip gözaltına alındı. Eşiyle birlikte polis merkezine götürülen Mehmet U., polislerden şikayetçi olduğunu ve savcılıkta ifade vereceğini söylemesi üzerine, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla serbest bırakıldı.

'KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI' KARARI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mehmet U. ve eşi M.U. hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme, hakaret ve tehdit'; polisler hakkında da 'basit yaralama, hakaret, kişiyi hürriyetten yoksun kılma, resmi belgede sahtecilik, birden fazla kişiyle tehdit' suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucunda 23 Ocak 2015 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Mehmet U.'nun polisler hakkında kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki karara itirazı 1'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi.

ANAYASA MAHKEMESİ'NE BAŞVURDU

Mehmet U., bu kararın ardından 22 Nisan 2015 tarihinde 'İnsan Haysiyetiyle Bağdaşmayan Muamele Yasağı'nın ihlali' ve 'yeniden yargılama yapılması' yönünde Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi başvuruyu kabul etti.

Başvuru, bu ayın başında karara bağlandı. Yüksek Mahkeme, polis memurları M.D., İ.P., A.Ç ve M.A.H.'nin hukuka aykırı kuvvet kullandığına kanaat getirerek, Anayasa'nın 17'nci maddesinde güvence altına alınan 'İnsan Haysiyetiyle Bağdaşmayan Muamele Yasağı'nın ihlal edildiğine, ihlalin ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına ve Mehmet U.'ya 20 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.



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