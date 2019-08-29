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AYM Başkanı Arslan'ın annesi, vefat etti

ANAYASA Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın annesi Melek Arslan (81) kalp yetmezliği tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın annesi Melek Arslan, kalp yetmezliği nedeniyle bir süredir Yozgat...

GENEL 29.08.2019, 14:03
AYM Başkanı Arslan'ın annesi, vefat etti
ANAYASA Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın annesi Melek Arslan (81) kalp yetmezliği tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın annesi Melek Arslan, kalp yetmezliği nedeniyle bir süredir Yozgat Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Melek Arslan, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Arslan'ın cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak, Sorgun Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Arslan'ın cenazesi yarın Cuma namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verilecek.
 

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