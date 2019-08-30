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AYM Başkanı Arslan'ın annesi toprağa verildi
YOZGAT'ta, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın annesi Melek Arslan (81) toprağa verildi. Cenazede Zühtü Arslan gözyaşlarını tutamadı. Yozgat Şehir Hastanesi'nde kalp yetmezliği...
GENEL 30.08.2019, 13:27
YOZGAT'ta, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın annesi Melek Arslan (81) toprağa verildi. Cenazede Zühtü Arslan gözyaşlarını tutamadı.
Yozgat Şehir Hastanesi'nde kalp yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören ve dün yaşamını Melek Arslan'ın cenazesi hastane morgundan alınıp Sorgun Salih Paşa Camii'ne getirildi. Cuma namazının ardından İl Müftüsü Salih Sezik'in kıldırdığı cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, eski bakanlardan İsmet Yılmaz, Beşir Atalay, Bingöl Valisi Kadir Ekinci ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazının ardından helallik alındığı sırada Zühtü Arslan, gözyaşlarını tutamadı. Şentop ise, konuşma yaparak Melek Arslan'a rahmet diledi. Ardından, Melek Arslan, Sorgun Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Zühtü Arslan, cenazenin ardından taziyeleri kabul etti.
Yozgat Şehir Hastanesi'nde kalp yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören ve dün yaşamını Melek Arslan'ın cenazesi hastane morgundan alınıp Sorgun Salih Paşa Camii'ne getirildi. Cuma namazının ardından İl Müftüsü Salih Sezik'in kıldırdığı cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, eski bakanlardan İsmet Yılmaz, Beşir Atalay, Bingöl Valisi Kadir Ekinci ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazının ardından helallik alındığı sırada Zühtü Arslan, gözyaşlarını tutamadı. Şentop ise, konuşma yaparak Melek Arslan'a rahmet diledi. Ardından, Melek Arslan, Sorgun Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Zühtü Arslan, cenazenin ardından taziyeleri kabul etti.
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