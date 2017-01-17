Aylin Nazlıaka'nın CHP'den ihracının iptali için açtığı davada mahkeme ret kararı verdi

Ferit DEMİR/ANKARA, () - CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın CHP'den kesin ihracının iptali için Ankara 11'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açtığı iptal davası mahkeme tarafından reddedildi.

Aylin Nazlıaka'nın partiden ihracın iptali için açılan iptal davası bugün Ankara 11'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Nazlıaka, bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resminin indirildiğini iddia etmiş ve bunu ispatlayamadığı gerekçesiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) tarafından partiden ihraç edilmişti. İhracın iptali Ankara 11'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın bugün yapılan ilk duruşmasına Aylin Nazlıaka, avukatı ve CHP'nin avukatı katıldı. Son beyanı dinlenen Nazlıaka'nın avukatı Gökhan Candoğan, daha önce dosyaya kabul edilen bilirkişi raporu da dikkate alınarak müvekkilinin partiden ihracının iptali istemiyle açtıkları davanın kabul edilmesini istedi.

CHP'nin avukatı Çağlar Çağlayan ise başka bir kararı örnek göstererek, bilirkişi raporuna itibar edilmemesini ve davanın reddi yönünde karar verilmesi talebinde bulundu.

11'inci Asliye Hukuk Mahkemesi Başkanı Hatice Zerrin Gürkanlı, Siyasi Partiler Kanunu'nun 57'inci maddesi gereği, Aylin Nazlıaka'nın CHP'den ihracının iptali talebiyle açtığı davanın reddine hükmetti.