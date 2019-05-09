Ayık: İstanbul seçiminin iç pazardaki turizm hareketine mutlaka etkisi olacaktır

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, "İstanbul seçimlerinin tarihinin belli olmasıyla birlikte bunun iç pazar trafiğine, iç pazardaki turizm hareketine mutlaka bir etkisi olacaktır" dedi.

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iç pazara etkisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Ayık, "Tabii İstanbul seçimlerinin tarihinin belli olmasıyla birlikte bunun iç pazar trafiğine, iç pazardaki turizm hareketine mutlaka bir etkisi olacaktır. Çünkü Türkiye seçimlere katılım oranı en yüksek olan ülkelerden biri. Vatandaşlarımız bu konuda son derece duyarlı. Dolayısıyla da 23 Haziran'a denk gelen daha önceden yapılmış olan rezervasyonlar olsun, bugünden itibaren yapılması düşünülen bütün rezervasyonlarda değişiklikler söz konusu" dedi.

'İPTALLERDE RAKAM NETLEŞMEDİ'

Şu ana kadar rezervasyon iptali ya da rezervasyon tarihlerinin değişimiyle ilgili rakamlarda netleşme olmadığını vurgulayan Osman Ayık, "Kayıtlarımızda gözükmüyor ama bizim beklentimiz yerli misafirlerimizin büyük bölümü, 23 Haziran'a denk gelen tarihteki önceden yapılmış rezervasyonlarını mutlaka iptal ettirecekler. Düşündüklerini yapmayacaklar veya yapılmış olan rezervasyonlarını ileri bir tarihe doğru öteleyecekler diye beklenti içerisindeyiz" diye konuştu.

'DEĞİŞİKLİKLERİ MUTLAKA YAPTIRMALARI LAZIM'

Seçim nedeniyle tatil planlarını değiştirecek tatilcilere de uyarıda bulunan Osman Ayık, şöyle dedi:

"İç pazarda seyahat edecek misafirlerimize kanunun onlara verdiği birtakım haklar var. Rezervasyonlarını doğrudan otele yaptırdılarsa otele müracaat etmeleri, bir seyahat acentesi üzerinden paket tur satın aldılarsa, özel bir sözleşmeleri yoksa mutlaka seyahat acentelerine müracaat ederek son bir aya kalmadan rezervasyonlarındaki yapmak istedikleri değişiklikleri mutlaka yaptırmaları lazım. Bunu yaptırdıkları takdirde hiçbir kesintiye maruz kalmayacaklar. Kaldı ki biz işletmelerimiz olarak Türkiye Otelciler Federasyonu'na bağlı tüm konaklama tesisleri, misafirlerimize bu konuda her türlü kolaylığı gösterecek ama burada birazcık hızlı hareket etmek gerekiyor."

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