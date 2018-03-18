Aygır Gölü, zebra midye tehlikesi ile karşı karşıya

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Aygır Gölü'nde ortaya çıkan zebra midyeler, bölge halkını tedirgin ediyor. Gölde dalış yapan Dalgıç Cumali Birol, gölün eşsiz bir ekosisteme sahip olduğunu, ancak son zamanlarla zebra midye tehlikesiyle karşı karşıya kalındığını söyledi.Adilcevaz ilçesindeki Aygır Gölü, zebra midyelerin istilasına uğradı. Midyelerin su borularını tıkaması sonucu ilçenin Aydınlar beldesinde sık sık su sıkıntısı yaşanıyor. Dalgıç Cumali Birol, Van Gölü havzası sınırlarında yer alan Aygır Gölü'nün eşsiz bir ekosisteme sahip olduğunu belirterek midye tehlikesine dikkat çekti. Birol, şöyle konuştu:“Aygır Gölü’nde bulunan zebra midyeler, Aydınlar beldesine giden içme suyunun şebekesine bulaşmış ve beldemize giden su borularını tıkamış durumda. Bu nedenle her hafta gelip burayı temizlemek zorundayız. Zebra türü midyeler hemen hemen gölün her tarafını kaplamış durumda. Bu midyeler Rusya kökenli olup, bu göle nereden geldiğini kesin olarak bilemiyoruz. Yıllardır bu gölde dalgıçlık yapıyorum. Fakat, son 2 yıldır buna rastladık. Gölde rastladığımız bu midyeleri Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş’a gönderdik ve bu midyelerin zebra türü olduğu ortaya çıktı. Bu midyelerin düşündüğümüz 3 ihtimalle, bu göle geldiğini düşünüyoruz. Bu midyeler Aygır Gölü’ne getirilen bir tekne nedeniyle gelebilir veya buraya dışarıdan getirilen bir ağın içerisinde gelmiş olabilir. Fakat ben buraya zebra midyenin kasıtlı olarak atıldığına kanaat getiriyorum. Zebra midyeler, gölün ekosistemine ciddi manada zarar verecek şekilde yoğun olarak kaplamış. Bu nedenle Aygır Gölü'nün, önemli bir zebra midye tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu maalesef görmekteyiz. Bu anlamda mücadele konusunda ciddi anlamda çalışma yapılması gerekmektedir. Çevrecileri ve doğaseverleri buraya davet ediyoruz."

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