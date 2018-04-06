Aydos Ormanları'nda yangın-1

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,()
SANCAKTEPE'DEKİ Aydos Ormanları'nda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yangına müdahale ediyor.
fotoğraflı
Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,() SANCAKTEPE'DEKİ Aydos Ormanları'nda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yangına müdahale ediyor. fotoğraflı
06 Nisan 2018 Cuma 14:52
Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,()
SANCAKTEPE'DEKİ Aydos Ormanları'nda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yangına müdahale ediyor.
fotoğraflı
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