Aydos Ormanları'nda şüpheli yangınlar

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,()

SANCAKTEPE'DEKİ Aydos Ormanları'nda birçok noktada eş zamanlı yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yangına müdahale etti.

Yangın saat 14.15 sıralarında çıktı. Ormanın birçok noktasında eş zamanlı çıkan yangın ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlar harekete geçti. Sultanbeyli, Sancaktepe, Yakacık ve Yenişehir itfaiye ekipleri kısa sürede gelerek yangına müdahale etti. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de iş makineleri ile yangına müdahale etti. Yükselen dumanlar bölgenin birçok noktasından görüldü. Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından güçlükle söndürüldü. Polis, yangınla ilgili soruşturla başlattı.

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