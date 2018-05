Aydınlıları isyan ettiren kötü koku

AYDIN'ın Efeler ilçesinde gece yayılmaya başlayan ve tüm kenti saran çürük yumurta kokusuna benzer kötü koku, halkı isyan noktasına getirdi. Sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getiren Aydınlılar, nefes almakta zorlandıklarını vurguladı. Ziraat Mühendisleri Odası Aydın Şube Başkanı Mahmut Nedim Barış ise, "Pis kokular çevredeki herhangi bir jeotermal kuyusundan geliyor. Biz bunu yıllardır söylüyoruz. Aydın elden gidiyor, yetkililer uyuyor" dedi.

Aydın'da dün saat 23.00'ten sonra çevreye yayılmaya başlayan çürük yumurta kokusuna benzer kötü koku, Zafer Mahallesi'nden Mimar Sinan Mahallesi'ne kadar tüm yerleşim birimlerini sardı. Kötü koku ile ilgili yetkililer tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken, Ziraat Mühendisleri Odası Aydın Şube Başkanı Mahmut Nedim Barış, kokunun Efeler ilçe merkezi yakınlarındaki jeotermal kuyularından kontrolsüzce salıverilen gazdan oluştuğunu belirtti.

Şube Başkanı Barış, "Buharkent'ten Germencik'e kadar her taraftan jeotermal kuyularından kükürt akıyor. Bir sürü jeotermal kuyusu var. Hangisinin saldığını kokunun nereden geldiğini bilemiyoruz ki. Bunu her zaman yapıyorlar. Efeler ilçesinde Çeştepe Mahallesi'ne kadar kuyu açtılar. Belki de oradan geliyordu. Bir şekilde her gün salınıyor. Herkes şikayetçi ama hiçbir yetkili bununla ilgilenmiyor. Biz yıllardan beri bunu söylüyoruz. Bizim sağlığımız önemli değil ama onların kazandığı para önemlidir. Aydın elden gidiyor bunu herkes bilsin" dedi.



