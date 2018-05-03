Aydınlıları isyan ettiren kötü koku (2)

VATANDAŞ TEPKİLİ

Aydın'ın Efeler ilçesinde gece yayılan pis bir koku, vatandaşın tepkisini çekti. Vatandaşlardan Süha Bayır, "Aydın'da jeotermalden dolayı halk olarak çok mağduruz. Çevreye yaydıkları kötü kokular ve saldıkları pis sular öncelikle Büyük Menderes Nehri'ni kirletiyor. Yetkililere defalarca iletmemize rağmen Valilik dahil herkes sessiz kaldı. Aydın'daki 100 binlerin sesi değil, sadece beş on jeotermalcinin sözü dinlendi. Biz gece olduğunda balkona çıkıp rahatça oturamıyoruz. Kokudan duramıyoruz" dedi.

Burhan CEYHAN/AYDIN, ()



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